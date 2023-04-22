تجديد حبس 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه في الجيزة

أمرت النيابة العامة، تجديد حبس عدد 4 متهمين بتبييض مبلغ مالي 300 مليون جنيه في الجيزة، للنصب على شركات أدوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

تكوين تشكيل عصابي

كانت البداية عندما شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، حملة أمنية للقبض على «4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة»، لتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية، من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات.

الحصول على كميات كبيرة من الأدوية

كما تمكن المتهمين من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام الأجل، نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم، مقابل قيمة تلك الأدوية.

شيكات بدون رصيد

كما تبين أن تلك الشيكات بدون رصيد، ما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها دون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وأودع المتهمون بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم، وبعدد من أفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ300 مليون جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.