إصابة شخصين في انقلاب سيارة داخل ترعة بطنطا

أصيب شخصان باصابات مختلفة ومتفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة القاصد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حادث

وكان مستشفى المنشاوي استقبل اثنين في العقد الثالث من عمرها، مصابين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، أحدهما في حالة خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها داخل ترعة القاصد بمدينة طنطا.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة القاصد، بالقرب من شارع 306 بمدينة طنطا، أسفر عن إصابة مستقليها، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتمكن الأهالي من إنقاذهما.

رفع آثار الحادث

كما جرى الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.