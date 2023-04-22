أسعار تذاكر المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة.. تبدأ من 20 جنيها

حددت وزارة النقل، أسعار تذاكر المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه تم التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي، لربط القاهرة الكبرى بإجمالي 369 سيارة، ومتبقي 41 ميني باص وأتوبيس مقرر توفيرهم.

أسعار تذاكر المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل:

1- من قسم الهرم و6 أكتوبر والشيخ زايد: 30 جنيه

2- من قسم الجيزة والعمرانية والدقي والزمالك: 21 جنيه

3- من قسم البساتين والخليفة والمقطم: 28 جنيه

4- من قسم الوايلي وباب الشعرية: 27 جنيه

5- من قسم السيدة زينب وعابدين وقصر النيل: 20 جنيه

6- من قسم الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعجوزة: 24 جنيه

7- من قسم مدينة نصر والزاوية الحمراء وحدائق القبة: 20 جنيه

8- من قسم الساحل وشبرا مصر والأزبكية: 20 جنيه

9- من قسم التبين والمعادي ومصر القديمة: 28 جنيه

10- من قسم المرج وعين شمس والمطرية: 27 جنيه

11- من قسم الخانكة والخصوص: 30 جنيه

12- من قسم الحوامدية وأطفيح والعياط: 35 جنيه

13- من قسم شبرا الخيمة وقليوب: 30 جنيه

14- من قسم القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة: 25 جنيه

14- من قسم بدر والعاشر من رمضان والسلم والشروق: 25 جنيه

15- من قسم طوخ وبنها والقناطر: 30 جنيه

استخدام المواصلات الداخلية

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الشركات تقوم بالتشغيل من نقطة البداية وإلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكنا للحافلات للوصول إلى المحطة الحافلات المركزية.