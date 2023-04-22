مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر اليوم السبت، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية حجازة بحري بقوص جنوب محافظة قنا، بسبب خلافات قديمة.

جريمة قتل في قوص

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض بقرية حجازة بحري جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، وفرضت كردون أمني حول طرفي المشاجرة للسيطرة عليها.

وفور الانتقال وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع علاء أحمد محمد، 38 عاما، وإصابة مهدي محمد علي، 61 عاما، بطلقات نارية في مشاجرة بسبب خلافات عائلية.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، والمصاب إلى مستشفى قنا العام نظرا لخطورة حالته، كما تكثف قوة أمنية مشددة من قبل مركز شرطة قوص من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت ضبط المتهمين، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشخص.

عقوبة القاتل

وبحسب محمود عبد العليم، محام، فإن عقوبة المتهمين في الواقعة قد تصل إلى الإعدام إذا توافرت أركان الجريمة بحسب المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.