أزهري: الإسلام جاء ليربط بين أوصال المجتمع بصلة الأرحام

قال الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف، إن الأعياد فرصة جيدة للتزاور ونشر المحبة والبهجة بين أفراد المجتمع، فالإسلام جاء ليربط بين أوصال المجتمع، لذا فأن المولى عز وجل وضع لنا فريضة منسية لدى البعض وهي فريضة صلة الأرحام.

صلة الأرحام كانت سمة لسماحة الدين الإسلامي وعظمته

وأضاف المراغي في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن صلة الأرحام كانت موجودة في الجاهلية وقام عليها الإسلام، لذلك فإن أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل عظيم الروم وسأله عما جاء به الرسول الكريم، قال يأمرنا بصلة الأرحام وأخذ يعدد محاسن الدين الإسلامي، وهو ما يؤكد أن أبرز محاسن هذا الدين هو أمر الله تعالى للمسلمين بصلة الأرحام.

صلة الأرحام تأتي بعد الإيمان بالله تعالى ورسله

وأوضح الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف أن صلة الأرحام هي فريضة تأتي في مرتبة متقدمة بعد الإيمان بالله تعالى ورسله، مشيرًا إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)، وهو ما يؤكد أن الله تعالى يريد للمجتمع أن يكون متماسك ومتلاحم.