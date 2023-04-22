جولات تفقدية لقيادات الطيران المدني لمتابعة العمل في ثاني أيام العيد

تفقد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، مكاتب الخدمات ومداخل ومخارج صالات السفر والوصول، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بوصول وسفر السائحين والمسافرين، وتطبيق منظومة النظافة بجميع مرافق صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

الملاح أشرف حافظ يتفقد مكاتب الخدمات بمطار القاهرة الدولي

فيما شددت سلطات جمارك مطار القاهرة قبضتها لضبط المخالفين وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وانتشر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، للتيسير على العائدين من مختلف المطارات وفي مقدمتهم العائدين من رحلات العمرة بالأراضي الحجازية المقدسة.

ضبط كافة محاولات التهرب الجمركي

وواصل أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتورة أماني الإمام، متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار الأمراض الفروسية، بين المسافرين والتأكد من سلامة العائدين من الخارج.

كان الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني شدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة لرواد المطارات المصرية، العمل على توحيد الجهود المبذولة لخدمة المسافرين والسائحين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف.

تقديم خدمات متميزة لرواد المطارات المصرية

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، شدد على ضرورة التيسير على السائحين والمسافرين بالمطارات المصرية، لتقديم أفضل صورة عن مصر أمام العالم، تنفيذا لتوجيهات الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني بضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالتيسير على المسافرين وذويهم أمام صالات السفر والوصول بمباني الركاب.