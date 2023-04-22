الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة يحتفي بنجاح مسلسلات رمضان

احتفى عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بنجاح مسلسلات رمضان التي انتجتها الشركة، بأكثر من منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«صفصف.. الملكة»

ونشر «الفقي» صورة للفنانة هالة صدقي التي جسدت دور «صفصف» بمسلسل «جعفر العمدة»، معلقا: «صفصف.. الملكة».

الفقي: «عائلة جعفر العمدة… هتوحشونا»

وفي منشور آخر، نشر صورة البوستر الدعائي لمسلسل «جعفر العمدة»، معلقا: «عائلة جعفر العمدة… هتوحشونا».

الفقي: تحت الوصاية عمل رائع ومؤثر

وفي منشور آخر، علق «الفقي»، على إشادة صحيفة الجارديان البريطانية، بمسلسل «تحت الوصاية»، للفنانة مني زكي، قائلا: «عمل بلا شك رائع ومؤثر.. الجارديان البريطانية تعلق على مسلسل تحت الوصاية، برافو منى زكي، برافو محمد شاكر خضير، برافو ميديا هب».

يشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.

جدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية، حول حنان الأرملة التي توفى زوجها، وترك لها بنت وولد، لتقع تحت رحمة والد زوجها الذي تولى الوصاية عليهم.