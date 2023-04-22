لجان لمتابعة الأمراض المنقولة عن طريق الحيوانات والطيور بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مواصلة فرق مكافحة الأمراض المعدية بجميع الإدارات والمستشفيات، بالمرور على مراكز المعقورين، ومتابعة استقبال المستشفيات على مدار الساعة، ومتابعة البلاغات الفورية والإجراءات الوقائية، وذلك بالتعاون مع فرق مديرية الطب البيطري، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحيوانات والطيور

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحيوانات والطيور خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتةً إلى أن وحدة الأمصال بمستشفى كفر الشيخ العام تعمل طوارئ على مدار 24 ساعة، وجميع أمصال الطوارئ متوفرة بها، ومنها: «مصل الكلب شديد الخطورة، والتيتانوس، والثعبان، والعقرب، وكذلك لقاح الكلب».

توجيهات وزارة الصحة

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمد خيرى، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وتنسيق وإدارة الدكتورة شيماء عكاشة، مدير عام إدارة الأمراض المعدية.