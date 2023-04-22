تعرف على أفضل الأعمال المستحبة خلال أيام العيد

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الأعمال الخيرية خلال أيام العيد باعتباره فرصة للتقرب إلى الله ونيل الأجر والثواب، وبدأ البعض يتساءل خلال الساعات الماضية عن أفضل الأعمال المستحبة خلال أيام العيد وذلك للدوام على فعلها وحصد الدرجة الأكبر من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.

أفضل الأعمال المستحبة خلال أيام العيد

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن تساؤل أفضل الأعمال المستحبة خلال أيام العيد وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ثلاثة أعمال يجب اتباعها خلال أيام العيد تتمتع بأجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى أولها «التهنئة» بكل أنواعها سواء باللقاء أو الزيارات أو المراسلة أو المكالمة بالفيديو.

وثانيا «التوسعة» هي أن يشعر المسلم أهله أن هناك عيدًا وله فرحة بشراء لوازم العيد دون الإسراف.

صلة الرحم

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه قائلا آخرهم «صلة الرحم» فيوم العيد يوم فرح وسرور يحتاج إلى أن تكون هناك صلة، وقال تعالى عن واصلي الرحم في سورة الرعد: «أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»، وقاطع الرحم في العيد وغيره يقول عنه تعالى في سورة محمد: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)».

وذكر أمين الفتوى أيضًا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم في الحديث: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها»، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام».