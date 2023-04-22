«ابن مطروح» خرج ليجد عملاً في إحدى الشركات: «مش مصدق نفسي من الفرحة»

العفو الرئاسى جعل «روفة سلومة الصريحى» يقضى العيد مع أسرته بعد 17 شهراً قضاها فى الحبس. لم يكن يتخيل أن يرى فرحة العيد مرة أخرى، أو أن يجلس وسط أحبابه وأصدقائه يستمع إلى تكبيرات عيد الفطر، ويرتدى ثوبه الأبيض ليصلى وسطهم ويوزع الهدايا على الأطفال أقاربه.

حياة «الصريحى» اختلفت تماماً عن أشهر سابقة، بعد خروجه من الحبس الاحتياطى الذى قضى فيه 17 شهراً، ليجد وظيفة فى إحدى شركات البترول تنتظره، ضمن خطة الدمج المجتمعى، وهو ما لم يكن يتوقعه مطلقاً، إذ كان يظن أن مستقبله أصبح باهتاً بعد الحبس، يضيف: «دلوقتى مش مصدّق نفسى».

«الصريحي» يحتفل بـ«العيد» مع الأسرة: «لجنة العفو قالت لي مش هنسيبك إلا وانت شغال»

البداية كانت عند تقدم «الصريحى» بطلب إلى لجنة العفو الرئاسى، وفوجئ بسرعة الرد عليه فى اليوم نفسه، ووعدوا بتوفير وظيفة مناسبة له، معبراً: «قالوا لى مش هنسيبك غير وأنت شغال»، وبالفعل بعدها بأيام قليلة وجد ابن محافظة مطروح نفسه يتسلم وظيفته الجديدة فى إحدى شركات البترول، الأمر الذى طمأن أسرته كثيراً بعد فترة من القلق على مستقبل ابنهم، خاصة أن غالبية الوظائف ترفض استقبال الخارجين من الحبس، إلا أن مبادرة الدولة للدمج المجتمعى قضت على هذا الفكر.

«وقفة الدولة جنبى بالشكل ده شرف كبير ليا»، بهذه الكلمات عبّر ابن محافظة مطروح عن تقديره وامتنانه لدعم الدولة ولجنة العفو الرئاسى، موضحاً أنها كانت على تواصل دائم معه ومع باقى المفرج عنهم للتأكد من أن جميع أمورهم تسير دون أى عقبات أو مشكلات تواجههم بعد الخروج من الحبس، معبراً عن تطلعاته للأيام المقبلة: «بداية جديدة وفاتحة خير»، إذ يشعر أنه وُلد من جديد، خاصة بعد الدعم الذى قابله من مؤسسات الدولة بعد خروجه من الحبس الاحتياطى، بتوجيهات من الرئيس، والوظيفة التى يعمل بها الآن فى نفس مجال عمله السابق، وهو ما راعته اللجنة.

ويعتبر «الصريحى» أن اللجنة هى صاحبة الدور الأكبر فى تغيير مسار حياته، فبعد أن كان خارجاً من الحبس محطم الآمال يظن أن الجميع سيرفضه ولن يجد شيئاً يقدمه لأسرته، فوجئ بأعضاء اللجنة يوفرون له وظيفة عمل أكثر من مناسبة فى إحدى شركات البترول بعد خروجه مباشرة من الحبس، متحدثاً عن أهمية مبادرة الدمج المجتمعى التى لها أثر عظيم ليس على المفرج عنه فقط، بل على أسرته أيضاً، مستشهداً بحالته إذ تعيش أسرته سعادة كبيرة الآن بعد خروجه من الحبس، ليس للعفو عنه فقط، بل أيضاً لأنهم اطمأنوا على مستقبله عن طريق الوظيفة الجديدة بعد فترة من القلق عاشوها خوفاً من ضياع حياته وعدم قبول أى وظيفة به، حتى وجدوا الدعم الكامل من الدولة ومؤسساتها المختلفة لعودته للعمل فى نفس مجاله قبل الحبس، فاطمأنت قلوب أسرته.

ويحل عيد الفطر على «الصريحى» وهو وسط أسرته، يجهز معهم الاحتفالات والطقوس الخاصة بهم فى هذه المناسبة التى تشهد جلساته وسط عائلته وتجمعهم معاً فى أجواء عائلية كان يظن أنه سيُحرم منها ولن يعيشها مرة أخرى سوى بعد سنوات قد تكون طويلة، لذلك وجَّه الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكليفه اللجنة بضرورة تقديم الدعم الكامل للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، ودمجهم فى المجتمع بعودتهم إلى وظائفهم، أو توفير فرص عمل مناسبة لهم، قائلاً: «قرارات العفو أدخلت الفرحة على مئات الأسر والعائلات».