خبراء سياحة: يجب تقديم مواقعنا التاريخية «المطوَّرة» للسوق العالمية

أشاد عدد من خبراء السياحة بجهود الدولة فى تنفيذ عدد من المشروعات السياحية، ومن بينها مشروع حدائق الفسطاط الذى يعد واحداً من أهم المشروعات التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً من خلال مراعاة التصميم الحضارى الذى يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، مطالبين بتفعيل دور الشركات السياحية فى الترويج لمثل هذه المناطق وجذب الزوار لها سواء من المصريين أو الأجانب.

«هزاع»: «الفسطاط» تشهد عدداً ضخماً من الأماكن الأثرية

وقال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، إن المنطقة تشهد عدداً ضخماً من الأماكن الأثرية، من ضمنها سور مجرى العيون ومجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص، وهناك تطوير يتم فى هذه المنطقة بداية من إزالة العشوائيات وتحسين المظهر العام وإعادة استغلال المناطق التى يتم إخلاؤها من العشوائيات، كما يتم ترميم كل المزارات، وتشهد منطقة سور مجرى العيون أعمال تطوير على مساحة 95 فداناً، كما تشهد منطقة الفسطاط أيضاً أعمال تطوير، وأوضح لـ«الوطن» أن مصر والسعودية وفلسطين مثلث للأماكن الدينية التاريخية والمهمة فى منطقة الشرق الأوسط، وتتميز مصر بأنها تحتوى على عدد كبير من الآثار التى تمثل عطايا إلهية، لكنها تحتاج إلى المزيد من التخطيط والتطوير والتعاون من جانب شركات السياحة وتكثيف الترويج لها، خاصة أن الدولة تتبنى مشروعات ضخمة مؤخراً، وهى فرصة نستطيع من خلالها أن نضع هذه الأماكن التاريخية فى مكانها الصحيح، بهدف جذب الزوار من أنحاء العالم، وتحفيزهم على زيارة تلك الوجهات والتعرف على ثقافتها وتراثها ومعالمها السياحية.

«يسرا»: تطوير الفسطاط يعكس الوعى بأهميتها

وأوضحت يسرا محمد، المرشدة السياحية المهتمة بالآثار الدينية، أن مشروع حدائق الفسطاط مشروع مبهر ويستهدف أبعاداً عالمية تخص السياحة الدينية فى مصر، خاصة أن المنطقة تحتوى على آثار خلَّدها الزمن، فمدينة الفسطاط أول عاصمة لمصر بعد الفتح الإسلامى، وإحياؤها يعتبر قراراً مصيرياً وتقف وراءه رؤية فريدة نظراً لأهمية آثارها المتمثلة فى مسجد عمرو بن العاص أول مسجد فى قارة أفريقيا وحصن بابليون وعدد من الكنائس القديمة، وأبرزها الكنيسة المعلقة الواقعة على برج من حصن بابليون، ما يكفى لجعلها قِبلة للزوار من أنحاء العالم، خاصة فى أوقات العطلات الصيفية وموسم الشتاء.

وأشادت «يسرا» بحرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهذه المشروعات، نظراً لدورها المحورى فى إظهار تاريخ مصر القبطى والإسلامى والفرعونى واستعادة رونق المناطق الأثرية ونفض التراب عنها لتعود إلى سيرتها الأولى، ليس فقط من منطلق الحفاظ عليها كآثار خالدة، بل طرحها فى سوق السياحة العالمية، وهو ما ظهر فى مشروع حدائق الفسطاط، التى حولها التطوير إلى متحف مفتوح أمام الزائرين من أنحاء العالم، كما يستهدف المشروع إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

«عجلان»: نحتاج إلى خطط عصرية للترويج السياحى

من جانبه، أكد الخبير السياحى عاطف بكر عجلان أهمية التسويق والترويج لهذه المشروعات من قِبل الوزارات والهيئات المنوط بها ذلك، ومن الضرورى إعداد خطط ترويج وتسويق وإشهار هذه المناطق المهمة والتاريخية بطريقة احترافية مقنعة ومتنوعة لجذب الزوار، مشيداً بما حدث فى أبريل عام 2021 الذى أظهر عظمة مصر فى موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى موقعها الجديد بالمتحف القومى للحضارة فى الفسطاط، فى مشهد مهيب لفت أنظار العالم، إضافة إلى الاحتفالات الترويجية التى شهدتها محافظة الأقصر وإعادة إحياء طريق الكباش.

وشدد «عجلان» على ضرورة مشاركة شركات السياحة الوطنية من القطاع الخاص بوضع خطط وفتح فروع خارج مصر وعقد ورش عمل لموظفيها، لإعداد خطط تسويقية تسهم فى تنمية القطاع السياحى بدعم من وزارتى السياحة والآثار، لإعادة مصر على الخريطة السياحية الدولية.

وأوضح أن هناك دولاً استطاعت تطوير ملف السياحة رغم عدم وجود أماكن مهمة بها، واعتمدت على نحو 30 من الشركات السياحية فى وضع استراتيجيات خاصة بالترويج للسياحة، بداية من الأماكن الأثرية حتى المطارات لجذب الأنشطة الاقتصادية والسياحية، ما أسهم بصورة كبيرة فى تطوير البيئة الثقافية والسياحية والتاريخية والثقافية فى تلك البلدان، أما نحن فى مصر فلدينا كنوز تاريخية وأثرية نحتاج إلى نفض التراب عنها، وإعادة تقديمها للسوق السياحية داخلياً وخارجياً.