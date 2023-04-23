4 طرق للحصول على فورمة الصيف.. تبدأ من بعد العيد مباشرة

يبحث الكثير من الشباب في الأيام الخالية عن طرق للحصول على فورمة الصيف من أجل الحصول على جسم مثالي، خاصة هؤلاء الذين ينون السفر للشواطئ ويحتاجون للظهور بمظهر لائق بعد موسم الشتاء وشهر رمضان الذي أدى لزيادة في الوزن لقلة النشاط والحركة وتناول الطعام في أوقات متقاربة بكميات كبيرة.

طرق للحصول على فورمة الصيف

ويقول الخبراء إن الشخص الذي يعاني من السمنة المفرطة، من الصعب أن يخسر الوزن بسرعة، بل يحتاج شهورا لبناء فورمة الصيف، على عكس الشخص العادي الذي بإمكانه الحصول على جسم مثالي بشكل أسهل وأسرع، وهناك عدة خطوات يمكن من خلالها الحصول على فورمة الصيف من بعد العيد مباشرة وهي كالتالي:

الحرص على تمارين كمال الأجسام

يجب الحفاظ والحرص على ممارسة تمارين كمال الأجسام وهي التمارين التي تستخدم فيها الأوزان أو رفع الأوزان الثقيلة على أن تكون تحت إشراف خبير لياقة بدنية منعا للإصابات العضلية، ويفضل ممارستها لمدة لا تقل عن 5 مرات أسبوعيًا، وتعمل على زيادة وزن الكتلة العضلية وتقوي الأربطة والعظام والمفاصل، وتحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

رياضة الجري أو المشي يوميا

يفضل ممارسة رياضة المشي أو الجري يوميًا في الهواء الطلق أو على جهاز المشي الإلكتروني، لأن هذه الرياضة تنشط وتقوي حركة جميع عضلات الجسم، وتساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، وتمنع ترهلّات البطن وظهور «الكرش» وتحسن عملية التنفس الطبيعة.

نظام غذائي متوازن

يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن على حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، وتجنب تمامًا تناول الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون ويمكن استبدالها بالأطعمة المشوية والمسلوقة، إضافة الفاكهة والخضروات الطازجة للطعام، وتناول 25% من الدهون التي تحتوي على أوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون، والحرص على شرب من 3 إلى 5 لترات ماء يوميًا.

تناول الفيتامينات التي ليس لها آثار جانبية

يجب أن يصبح تناول الفيتامينات جزءا من الروتين اليومي لحياتنا، وهي متوفرة في جميع الصيدليات، وتحسن وظائف الجسم وتزوده بالطاقة والحيوية، ولكن يفضل أن تكون تحت إشراف طبي.