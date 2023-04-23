«ماكرون» يدمر سمعة مطعم فرنسي بزيارة لتناول كوب من البيرة.. تعرف على التفاصيل

تعرض مطعم في جنوب فرنسا إلى سيلٍ من التعليقات السلبية من قِبل الفرنسيين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطعم، تزامنا مع مظاهرات مستمرة ضد نظام التقاعد.

وتعود التفاصيل إلى إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لمطعم Peña Pil Pil جنوب فرنسا، خلال جولته إلى إقليم «إيرو»، الخميس الماضي.

جولة ماكرون جنوب فرنسا

وتوقف ماكرون في المطعم في بلدية بيرول لتناول كوب من البيرة على الشرفة، فيما انهالت التعليقات السلبية على المطعم والتقييمات السيئة على منصة جوجل منذ ذلك الوقت، وفقا لشبكة France Bleu الإذاعية.

Après la visite surprise d'Emmanuel Macron au restaurant basque Peña Pil Pil de Pérols le jeudi 20 avril 2023, l'établissement croule sous les mauvais commentaires et sa note sur Google s'effondre, passant de 5/5 à 1,6/5 en l'espace de quelques heures.

https://t.co/DRGlSNLYIh — Verlaine (@__Verlaine__) April 22, 2023

وانخفض تقييم جوجل للمطعم من 5/5 إلى 1.6/5 في غضون ساعات قليلة، ومن بين التعليقات التي ظهرت في الساعات الماضية: «الحضور سيء للغاية هنا، لقد شوهد طغاة فرنسا»، و«ضجيج كبير جدا من الأواني»، «الطعام جيد، لكن هذا الشخص المهووس أفسد كل شيء»، وقال أحد العاملين في المطعم إن زيارة الرئيس جاءت مفاجئة كاملة لهم، قائلا: «لم نكن نعلم أن الرئيس سيأتي إلينا، لكن لا يمكننا عدم استقبال رئيس الجمهورية أو وزير».

نظام التقاعد الفرنسي

وطارد المتظاهرين ماكرون خلال زيارته لمقاطعة إيرو، هاتفين «نحن هنا.. وماكرون استقِل»، وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة.

ورغم صدور قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عام بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، لا تزال حركة الاحتجاج في فرنسا مستمرة.