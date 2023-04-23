نقيب الفلاحين: اللحوم متوفرة في الأسواق.. وزيادة 25% في الطلب بسبب الأعياد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، رغم زيادة الطلب منذ بداية شهر رمضان وإفطار الاقباط، ودخول فترة العيد.

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار العجول البقري القائم تتراوح ما بين 127 إلى 145 جنيه للكيلو، كما أن أسعار العجول الجاموسي القائم تتراوح ما بين 120 الي 130 جنيه للكيلو، كما أن الطلب ازداد بشكل كبير خاصة مع إفطار الاخوة المسيحين.

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تختلف من مكان لآخر، وتتراوح أسعار اللحوم البقري ما بين 250 إلى 310 جنيهات للكيلو، كما تتراوح أسعار اللحوم الجاموس ما بين 230 الي 300 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 190 إلى 210 جنيه، بينما يتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 إلى 280 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحوم المستوردة ما ين 140 إلى 180 جنيها للكيلو.

معروض كبير من اللحوم الحمراء

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن هناك معروض كبير من اللحوم الحمراء بالأسواق ولا يوجد أي نقص سواء من اللحوم البلدي أو المستوردة، كما أن الطلب خلال فترة عيد الفطر وحتى عيد الأضحى يزداد بنسبة 25% عن النسبة الطبيعية، بينما لا يمكن توقع السعر خلال الفترة المقبلة.