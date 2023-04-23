موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الإعدادية.. تنتهي يوم 18 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الإعدادية، بداية من يوم السبت 6 مايو 2023، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الأول الإعدادي تبدأ 6 مايو 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الإعدادية، إذ تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي عام (عربي - لغات)، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بمادة اللغة العربية، ويوم الاثنين الموافق 8 مايو، لمادة اللغة الأجنبية، ويوم الأربعاء 10 مايو لمادة العلوم، ويوم السبت الموافق 13 مايو، لمادة الجبر والإحصاء، ويوم الاثنين الموافق 15 مايو لمادة الهندسة، ويوم الأربعاء الموافق 17 مايو بمادة الدراسات الإجتماعية.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام (عربي - لغات)، يوم الأحد الموافق 7 مايو، لمادة العلوم، ويوم الثلاثاء 9 مايو، لمادة الجبر والإحصاء، ويوم الخميس الموافق 11 مايو لمادة الهندسة، ويوم الأحد الموافق 14 مايو، لمادة الدراسات الاجتماعية، ويوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمادة اللغة العربية والخط، ويوم الخميس الموافق 18 مايو، لمادة اللغة الأجنبية.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي تنتهي 18 مايو

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري حظر عقد أي امتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر أبريل، عدا امتحانات شهر مارس لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية والإعدادية والثانوية» المقرر أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر أبريل على مستوى المدرسة.