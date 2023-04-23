عيد الفطر بالمحافظات.. فرحة في الحدائق والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ

تستمر احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك 2023، والتي بدأت منذ يومين، إذ خرجوا إلى الحدائق والشواطئ والميادين العامة، ليفرحوا مع أطفالهم فـ«العيد فرحة» كما يقولون، بينما استعدت الأجهزة التنفيذية في المحافظات وأعلنت حالات الطوارئ تحسبا لوقوع أي مكروه في مثل هذه الأيام.

مصريون وأجانب على شواطئ الغردقة

وشهدت شواطئ الغردقة إقبال كبير من المصريين من نزلاء الفنادق السياحية والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في ثالث أيام العيد، تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الداخلية في هذه المناسبة، وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية.

حدائق القليوبية تستقبل المحتفلين

وفتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالتها التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

دخول مراكز الشباب مجانا في بني سويف

كما واصلت مراكز الشباب في محافظة بني سويف اليوم الأحد، ثالث أيام العيد، استقبال المواطنين من كافة الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار، ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «العيد أحلى بمراكز الشباب» لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء عيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

قوافل طبية في المنيا

أما في المنيا، أعلنت مديرية الصحة انتشار القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة، بالميادين العامة وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة المحافظة واستعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك، حرصاً على تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إنه تم وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة لاستقبال حالات الطوارئ، والتعامل معها مؤكداً على تواجد كافة الأدوية والاسعافات الأولية اللازمة يتم تقديمها للمواطنين بالمجان حيال استقبال أي حالات للمواطنين.

وفي الإسكندرية قالت مديرية التموين في بيان لها، إنها في انعقاد مستمر بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق و جميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أيام العيد المبارك.

وتابعت غرفة عمليات مديرية التموين لأعمال المخابز والأسواق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تحرير 24 محضر متنوع أبرزها 17 محضر للمخابز البلدية.

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، إن الحملات التي نفذتها المديرية لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق والتصدي للمخالفات القانونية واللوائح، وذلك بعد تلقيهم شكاوى من الأهالي، أسفرت عن تحرير 190 محضرا خلال اليومين الأخيرين.