أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الفطر 2023.. «لقضاء وقت رائع مع الأسرة»

ما زال يحرص قطاع عريض من الجمهور على زيارة المتنزهات للاستمتاع بالعيد بالتزامن مع اليوم الرابع للعيد، ولهذا يبحث هؤلاء عن أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الفطر 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الفطر 2023، على هذا النحو:

أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الفطر 2023

ويوجد في محافظتي القاهرة والجيزة عدد من الحدائق العامة لاتي تفتح أبوابها أمام الجمهور وأسعار وتفاصيلها كالتالي:

-أسعار تذاكر حديقة الأسماك

طرحت حديقة الأسماك الواقعة بمنطقة الزمالك سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين، والطفل 5 سنوات تذكرة كاملة، حيث تفتح الحديقة الأسماك أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

-أسعار تذاكر حديقة الأورمان

أما حديقة الأورمان فيمكن بـ 10 جنيهات فقط دخولها والاستمتاع بالبحيرات والمناطق الخضراء، إذ تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور منذ ساعات الصباح الباكر منذ اليوم للعيد.

-أسعار تذاكر حديقة الأسرة

وبسعر تذكرة 60 جنيهًا في الأيام من الأحد إلى الخميس و70 جنيهًا في يوم الجمعة، تفتح حديقة الأسرة ابوابها أمام الجمهور من 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، يوميًا والتي توجد في مدخل مدينة الرحاب.

-أسعار تذاكر الحديقة الدولية

أما الحديقة الدولية فتقدم تذكره بسعر 10 جنيهات، وفي العطلات الرسمية يصبح سعر التذكرة 40 جنيهًا، بمواعيد عمل تبدأ من 8 صباحا حتى 4 مساءًا والتي تقع في شارع عباس العقاد، مدينة نصر.

-أسعار تذاكر حديقة الأزهر

وداخل حديقة الأزهر يمكن الاستمتاع برابع ايام عيد الفطر بسعر تذكرة تبدأ من 25 جنيهًا للكبار و15 جنيهًا للأطفال.

وبسعر 30 جنيها للتذكرة يومي الجمعة والسبت وذلك للكبار و20 جنيهًا للأطفال، وتصبح في الأعياد 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال.

-أسعار تذاكر حديقة حيوانات الجيزة

وبـ 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين، ومجانًا للأطفال أقل من 4 سنوات يمكن الاستمتاع بحديقة حيوان الجيزة والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.