خبير اقتصادي: الدولة حولت سيناء من بؤرة للإرهاب إلى مجتمع صناعي وزراعي (حوار)

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إنّ استطلاع الرأي الذي قام به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال عام 2010، الذي تناول سؤال أهالي سيناء عن أبرز المشكلات التي يواجهونها، أظهر أن 63% من المشكلات حول المياه، و50% للنقل والربط مع مصر، و25% مشكلات تعليم، وغيرها من الكهرباء والصحة، أي أن القضايا الرئيسية التي تخص حياة المواطن العادي تمثل مشكلة بالنسبة للمواطن السيناوي عندما تم حصر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فقط شبه جزيرة سيناء، حيث هناك 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأضاف خلال حوار له مع «الوطن» إن بدأت سيناء تتحول من مدن مهجورة الى مدن تستطيع تحقيق تنمية عالية حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2022 / 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء نحو 5 مليارات جنيه، نحو 80% منها، أي ما يقدّر بـ4 مليارات جنيه، ممولة من الخزانة ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في سيناء على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، والمياه بنسبة 7.9%، وقطاع التعليم بنسبة 7.6%.

وأشار في حواره لـ«الوطن»، إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بموازنة 2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعا المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بنسب 17.9% و12.6% على الترتيب». فإلى نص الحوار:

* كيف بدء ربط سيناء بالدولة؟

الرؤية الثاقبة للبدء بها، هي كيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، والآن توجد 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء وتتجاوز 3000 كم، والآن أصبح لدينا 5 أنفاق جديدة بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، وإذا ما تم احتساب هذه التكلفة بأسعار اليوم فستصل التكلفة الإجمالية إلى 4 أضعاف قيمة ما تم تنفيذه.

*وماذا عن ربط سيناء بالعالم والدول المجاورة وتنميتها؟

تم ربط سيناء مع العالم، من خلال تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات، التي شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، مثل إقامة عدد من المطارات الجديدة، بينها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، بينها مطار شرم الشيخ الدولي، وقريبا سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين.

هناك 5 موانئ بحرية وجافة تم إنشائها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، بينها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري، وفي مجال البنية التحتية، تم إنشاء بنية متطورة، وذلك بهدف تهيئة سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر.

*وماذا عن الاستثمار في سيناء؟

يتم العمل على جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، التي يتم التخطيط لتنفيذها على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وقطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.

وأسهمت الـ 52 مشروعاً، في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً، سيناء تتميز بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم، حيث تشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية، سواء جديدة وشهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم.

وفي قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف.

وفي قطاع الكهرباء، أضافت الدولة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء، وفي قطاع البترول، تم تحقيق العديد من الاكتشافات لحقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة بتكلفة 18 مليار جنيه، من أجل زيادة طاقة حقول الغاز بشمال سيناء.

تنمية سيناء صحيا واقتصاديا

*وماذا عن أعمال التنمية السكانية في سيناء؟

في مجال التجمعات التنموية، الدولة أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات، وتم إنشاء مدن مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة التي كانت منطقة مستنقعات وبها زراعات عشوائية، ومنطقة الإسكان الاجتماعي في العريش، الجديدة بالكامل وهناك 17 تجمعًا تنمويًا تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها مع توفير كل الخدمات المطلوبة.

وفي إطار تطوير المناطق العشوائية تم تطوير منطقة «الرويسات» التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم، فضلا عن أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير هو أربع مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب 1.5 مليون نسمة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، «جوهرة» في شرق القناة، ومدينة «سلام» في شرق بورسعيد ومدينة رفح الجديدة وهناك اهتمام بالإنسان المصري وتنميته في سيناء.

إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي

* ما هي الخدمات التي وجهتها الدولة للتعليم في سيناء؟

تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، ولا يتجاز متوسط عدد الطلاب في الفصل 29 طالبًا، غلى جانب إنشاء المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة، مثل المدارس «المصرية اليابانية» التي أصبحت قائمة في كل مدن سيناء اليوم، الى جانب طفرة كبيرة في التعليم الجامعي، فقبل عام 2014 كانت هناك جامعتان فقط، هي جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، ولكن الدولة أضافت 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، و5 جامعات أهلية.

*حدثنا عن أوجه الرعاية الصحية هناك؟

في مجال الرعاية الصحية، هناك 50 مستشفى ومركزا صحيا، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها في فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

وفي محور التنمية الاقتصادية، تم التركيز خلاله على 3 ركائز رئيسية، هي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، وفي مجال الاستصلاح الزراعي، كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، واليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض الزراعية، وأهم مشروع هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، الذي دخل موسوعة جينيس، ويضخ 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية.

خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان

*التنمية الصناعية مهمة لنهوض أي منطقة فماذا حدث في سيناء لتنميتها صناعيا؟

هناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي مجال «التنمية السياحية»، تم إنشاء متحف شرم الشيخ، وتنمية شرم الشيخ أثناء استضافة مؤتمر المناخ COP27 لتعود مرة أخرى وجهة للسياحة العالمية من مختلف دول العالم، فضلا عن مشروع تطوير مدينة طور سيناء، ومشروع «التجلي الأعظم».

كل هذه المشروعات جعلت سيناء تتحول من بؤرة للإرهاب والظلام والتدمير إلى البناء والتعمير وتتحول لنقطة جذب الاستثمارات المحلية حاليا والأجنبية قريبا حيث تمتلك إمكانات كبيرة لاسيما من الرمال البيضاء في وسط سيناء ذات النقاء العالي والذي يصل إلى 98%؜ والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج الشرائح الإلكترونية ونحتاج فقط إلى جذب المصانع الكبرى وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب وتوطين هذا النوع من التكنولوجيا الصناعية.