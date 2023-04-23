حبس شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمرج

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في قضية الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام صاحب محل وشقيقه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وماكينة عد نقود، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية للاتجار في النقد الأجنبي، أوضح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف «عبدالله»، أنه قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.