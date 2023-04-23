إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية.. بينهم 4 من عائلة واحدة

أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 من أفراد عائلة واحدة، جراء انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم وتقديم خدمات الرعاية الطبية للمصابين، فيما تخرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي باستقبالها 6 أشخاص مصابين جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بصحبة بعضهم البعض، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لبيان أسباب وقوعه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 6 أخاص

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة، وتبين إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل بإصابات متنوعة في الجسد، ويذكر أن 4 من بين المصابين من عائلة واحدة.

تسيير حركة المرور

تحرر محضرا بالواقعة فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.