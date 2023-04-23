حبيبة واصف: نصيحتي للمصريين «ارجعوا للأكل البلدي».. والأمراض المزمنة مرتبطة بسوء التغذية

أكدت الدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيسة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمى، والحاصلة على جائزة «الأسطورة الحية» للاتحاد الدولى لعلوم التغذية، أن الأزمات العالمية أدت لارتفاع مستمر فى أسعار الغذاء، حتى إن 50% من سكان العالم أصبحوا لا يحصلون على غذاء صحى وكافٍ، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن كل الأمراض المزمنة غير المعدية، كالسمنة وضغط الدم والسرطان، لها علاقة بسوء التغذية.

الملح والسكر والدهون 3 سموم تهدد «منظومة الأكل».. وتقليل الهدر في الطعام يوفر أكثر من 30% منه

وأوضحت «واصف» أن بعض المصريين استبدلوا منظومة الغذاء المتوارثة «المتوازنة والصحية» بوجبات سريعة ومصنّعة ومقرمشات ضارة، تحتوى على كميات كبيرة من الملح والسكر والدهون، التى تُعتبر 3 سموم تهدد المصريين، مؤكدة أن من أهم النصائح الغذائية للمصريين الآن العودة لمنظومة الغذاء التقليدية المتوارثة و«الاهتمام بالخضراوات والفاكهة».. وإلى نص الحوار:

جائزة «الأسطورة الحية» استكمال لما بدأه والدي «أول خبير تغذية في الشرق الأوسط وأفريقيا»

كيف استقبلتِ خبر منحك جائزة «الأسطورة الحية للاتحاد الدولى لعلوم التغذية»، وما الذى مثلته بالنسبة لك؟

- الحصول على جائزة «الأسطورة الحية» للاتحاد الدولى لعلوم التغذية يمثل تتويجاً لمسار طويل وما زال مستمراً ومتشعباً فى مجالات تتعلق بمواجهة مختلف تحديات التغذية السليمة والآمنة لجميع الفئات العمرية، وأهم من ذلك نعتبر الجائزة فخراً ليس لى وحدى، بل أيضاً لبلدى مصر، واستكمالاً لما بدأه والدى الدكتور على حسن، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بقصر العينى ومستشار وزير الصحة للتغذية سابقاً، وهو أول خبير تغذية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنا تلميذته.

الحاصلة على جائزة «الأسطورة الحية»: اهتمام «حياة كريمة» بجودة الحياة يسهم في دعم حالة التغذية للأسر المستهدفة

كيف يمكن أن تلخصى رسالتك الرئيسية طوال مسيرتك المهنية؟

- بدأت العمل فى مجال التغذية عام 1959، كمساعد باحث بالمركز القومى للبحوث، وتلت هذه الفترة 20 سنة عمل فى منظمة الصحة العالمية، والرسالة الرئيسية لى فيما يتعلق بعلم التغذية أنه لا يتعلق بقطاع أو جهة بعينها، بل تساهم عدة جهات وتخصصات فى استراتيجية للنهوض بالحالة التغذوية لجميع فئات الشعب وجميع الأعمار، ومثال على ذلك ما يحدث فى مصر الآن ببرنامج حياة كريمة والريف المصرى الجديد من اهتمام بجودة الحياة ورفع مستوى الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والطرق، وكل هذه الاستراتيجيات التنموية تؤدى إلى ارتفاع أو دعم الحالة التغذوية للأسر وخاصة الأطفال، ومن أهمها توفير المياه النقية والغذاء الآمن.

ما التحديات التى تفرضها الأزمات العالمية الحالية فى مجال التغذية؟

- العالم أجمع، وليس مصر وحدها، تأثر بأزمات متتالية من أزمات اقتصادية ووباء كوفيد 19، وكوارث مناخية، وأخيراً حرب أوكرانيا، ما أدى لارتفاع مستمر فى أسعار الغذاء، وتقدّر الأمم المتحدة أن 50% من سكان العالم لا يحصلون على غذاء صحى وكافٍ، فنحن الآن لا نحسب نسبة انتشار مؤشرات سوء التغذية فقط، وإنما المهم حالياً أن نصف سكان العالم لا يحصلون على غذاء يكفى احتياجاتهم الغذائية اليومية، وهذا عدد كبير جداً، وفى ظل ذلك فإن تحقيق الهدف الثانى من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلق بالتغذية ومواجهة الجوع، تراجع بشدة.

كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات؟

- سر نجاح مواجهة هذه التحديات هو مشاركة جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدنى والأسر نفسها فى استراتيجيات لتوفير الغذاء الصحى، وفى هذا السياق فإن الحرص على تقليل الخسارة والهدر فى الطعام يوفر حوالى 30% أو أكثر من الخسارة فى الطعام، فأول استراتيجية ليست فقط زيادة إنتاج وتوفير الطعام، بل أيضاً يجب مصاحبتها باستراتيجيات وسياسات لتقليل الهدر والخسارة.

وكيف يمكن ذلك فى مصر؟

- مصر تعمل حالياً على ذلك، ولديها برنامج مع منظمة الأغذية والزراعة لتقليل الخسارة، وذلك ابتداء من المُزارع، حيث إن نسبة الهدر مثلاً فى محصول الطماطم يمكن أن تصل لأكثر من 50%، وكل الاستراتيجيات الهادفة لتقليل الهدر والخسارة تبدأ من الأرض وتأمين خصوبتها، مروراً بالنقل والتخزين والتصنيع، حتى الاستهلاك المنزلى.

على مصر والبلدان الأفريقية إحياء منظومتها الغذائية التقليدية «المتزنة والوافية بجميع الاحتياجات الغذائية»

ومن أهم الاستراتيجيات لمواجهة هذا التحدى أيضاً والتى يطبقها الاتحاد الأفريقى، تقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة والاعتماد أكثر على الموارد الغذائية المحلية، ومصر بدأت تطبيق هذه السياسة منذ مدة، والتوجه الاستراتيجى لكافة البلدان الأفريقية هدفه إحياء المنظومة الغذائية التقليدية لأنها منظومة متزنة وتفى بجميع الاحتياجات الغذائية للإنسان. ومنظومة الغذاء المصرى التقليدى، مثل منظومة غذاء البحر المتوسط الذى منحته «اليونيسكو» صفة «تراث غير مادى»، تعتمد بالدرجة الأولى على الغلال والبقول والأسماك والطيور أكثر من اللحوم، وعلى منتجات الألبان والخضار والفاكهة، ونحن فى مصر أهملنا جداً الخضراوات والفاكهة.

ما أهم ملاحظاتك على الثقافة الغذائية السائدة الآن للمصريين؟

- كشفت الأبحاث عن مستوى أمية المراهقين والبالغين فى مصر بشأن التغذية الصحية أن المعلومات غير كافية وغير كاملة، وأن هناك نقصاً فى الثقافة الغذائية، لكن الأهم من ذلك أن الشعب المصرى، مثل أكثر شعوب العالم، استبدل منظومة الغذاء التقليدى المتوارث التى تُعتبر متوازنة وصحية، بوجبات سريعة ومصنّعة ومقرمشات تحتوى على نسب عالية من الملح والسكر والدهون، التى يشار إليها بالسموم الثلاثة فى منظومة الأكل العصرى، وتُعتبر السمنة الآن وباء عالمياً، وليس فقط فى مصر وأفريقيا.

وما الآثار السلبية لغياب الثقافة الغذائية السليمة؟

- أبحاث التقصى عن أسباب سوء التغذية تستخدم الآن منهجاً جديداً، وهو دراسة وتقييم البيئة الغذائية للأسرة والأفراد، بما يشمل دراسة كل الأسباب والعوامل التى تؤثر على حصول الفرد، الطفل أو البالغ، على احتياجاته من الغذاء، يعنى مثلاً بُعد المسافة للوصول إلى السوق الموجود فيها الغذاء، مع عدم توافر وسيلة مواصلات، أو عدم وجود القدرة الشرائية، ومنها الدعاية التجارية القوية لمنتجات غذائية تؤدى فى المدى الطويل للسمنة وأمراض أخرى، وبعض البلاد لديها رقابة على برامج الدعاية، لكن نحن فى مصر ليس لدينا رقابة جيدة على إعلانات المنتجات الغذائية. ومن الآثار السلبية أيضاً التى كشفت عنها مبادرة «100 مليون صحة» ارتفاع نسب «الأمراض المزمنة غير السارية» لدى عموم الشعب، كالسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى، أو حتى السرطان، وكل هذه الأمراض لها علاقة بالتغذية غير السليمة، ولكن ما يسببها ليس الثقافة وحدها، وهناك أسباب كثيرة أخرى.

وكيف يمكن دعم وتطوير الثقافة الغذائية والنمط الغذائى للمصريين ككل؟

- يجب دعم الأسرة المصرية لكى تحصل على غذاء صحى وآمن، ويتعلق ذلك باستراتيجيات عدة لدعم الأسرة، بما يوفر الاحتياجات الغذائية لكل فئة عمرية، ومصر حالياً بها عدة مبادرات وبرامج موجهة للأسر الأشد احتياجاً لكى تحصل على الغذاء الصحى والكافى، وربط برامج ثقافية غذائية بهذه المبادرات يزيد من العائد على الحالة التغذوية للأسرة، فنحن بحاجة للاثنين معاً، أى دعم الأسرة لتحصل على احتياجاتها الغذائية مع الثقافة الغذائية، وهناك الكثير من المبادرات التى تربط بين الاثنين ولكن ليست كلها، وأحب أن أشير إلى أن اللجنة التى أرأسها فى أكاديمية البحث العلمى، وهى اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، لديها أكثر من خطة لبرنامج موجَّه لدعم الثقافة الغذائية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومنها «بنك الطعام»، وسندعم الثقافة الغذائية فى البرامج الإعلامية، وسنبدأ ببرامج موجهة خصوصاً للشباب الذى سيكوّن أسر المستقبل.

وعند وضع برامج للتثقيف الغذائى، يجب أن نجمع بين الثقافة الغذائية ونمط الحياة، فأثناء البحث عن العادات الغذائية توجَّه أسئلة عن نمط وطريقة الحياة مثل «انت عايش إزاى؟، وإيه تحركاتك، وبتستخدم الوقت إزاى، وبتاكل إمتى؟ وهل تأكل أحياناً وأنت تتحرك، أو خارج البيت؟»، لأن نمط الحياة يؤثر على ما يتناوله الفرد، «والواحد ممكن ياكل اللى قدامه أو اللى بيقدر عليه فى هذا الوقت والمكان».

ما أهم نصيحة توجهينها للمصريين الآن؟

- أهم نصيحة تتلخص فى جملة واحدة، وهى «اهتموا من فضلكم بالخضار والفاكهة»، والمنظومة الغذائية المصرية التقليدية غنية بالخضراوات، لكن الآن قلّ استهلاك عموم المصريين للخضراوات والفاكهة، خاصة الخضراوات الورقية الداكنة، كالجرجير والبقدونس، وهى غنية جداً بالقيمة الغذائية.

ما هي «الأسطورة الحية»؟

جائزة ولقب يُمنح لعلماء التغذية الذين تعدت أعمارهم ٨٠ عاماً، ومستمرين فى مزاولة مهنتهم وعطائهم.

تم منح الجائزة للدكتورة حبيبة واصف خلال المؤتمر الدولى للتغذية بطوكيو 2023، لمساهمتها فى النهوض بالتغذية وطنياً وإقليمياً وعالمياً.

«واصف» هى رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للسموم الفطرية، وعضو مجلس أمناء جمعية التغذية الأفريقية.

لها العديد من المؤلفات والمنشورات العلمية، وشاركت عدة مرات فى تقرير التنمية البشرية فى مصر.

حصلت على عدد من الجوائز الوطنية والدولية، تقديراً لمساهمتها فى الصحة والتغذية، من ضمنها الميدالية الذهبية لعام 2008 من أكاديمية الزراعة الفرنسية، وجائزة أفريقيا لعام 2016 للخدمات المتميزة فى التغذية، وجائزة منتدى الجامعات الإقليمية لبناء القدرات فى الزراعة.

مخاطر «سوء التغذية»

آخر مسح صحى وديموغرافى لمصر أوضح أن مؤشرات سوء التغذية والتقزم كانت مرتفعة لدى الأطفال تحت سن 5 سنوات، وتجمع بين أطفال ينتمون لفئات اقتصادية ومجتمعية مرتفعة ومتدنية، فالجميع يعانى سوء التغذية، وبالنسبة للفقراء يمكن أن يكون الغذاء الصحى غير متوافر، وسوء التغذية لدى أطفال الفئات الغنية يأتى من أنهم يأكلون مأكولات «كلام فارغ» من مقرمشات ومياه غازية وعصائر عالية السكر، وعندما يجلسون على مائدة الطعام الأساسية لا تكون لديهم رغبة فى الأكل، وطعامهم غير المتوازن لا يوفر احتياجاتهم الغذائية اليومية، ويصيبهم بأمراض سوء التغذية.