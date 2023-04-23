تنبيه من المدارس بشأن امتحانات السبت المقبل.. قدموا الساعة 60 دقيقة

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم التنبيه من خلال منشورات، عبر جروبات الوزارة على «واتساب» لمديري الإدارات والمدارس المختلفة، بتوعية الطلاب وأولياء الأمور بموعد تطبيق التوقيت الصيفي.

وأضاف «سلومة»، لـ«الوطن»، أنه بتوجيهات من الوزارة تحرص كل المدارس على تنبيه الطلاب بموعد تطبيق التوقيت الصيفي، المقرر له من يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، لتصبح الساعة الواحدة صباحا، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، حتى لا يحدث لغط للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

ونبهت مختلف المدارس القومية والحكومية والخاصة، على الطلاب بضرورة الالتفات إلى التوقيت الصيفي وتقديم عقارب الساعة، وذلك بسبب ارتباطها بتوقيت عقد الامتحانات.

تقديم عقارب الساعة

ونوهت مدرسة سارة تقي الله الرسمية للغات، على الطلاب المقرر لهم امتحانات يوم السبت الموافق 29 من شهر أبريل، أن يقدموا عقارب الساعة عندما تأتي إلى الثانية عشرة مساء يوم الجمعة 28 أبريل، لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة 1 صباحًا، ليوم السبت التالي، وجاء ذلك عبر صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت المدرسة على ضرورة التركيز لأن يوم السبت الموافق 29 أبريل يعقد به امتحانات، تجنبا لعدم حدوث تأخيرات عن الموعد المحدد.

ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون التوقيت الصيفي، وأنه سيتم تطبيقه بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل الموافقة يوم 28 أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك يأتي في إطار سعي الدولة لترشيد الكهرباء، وما يشهده العالم من متغيرات وظروف اقتصادية.