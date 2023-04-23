النائب أيمن محسب يشيد بتوجيهات السيسي لزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت مهم للتخفيف عن المواطنين، نظرا لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها علي الأوضاع في مصر وتسببت في موجة من التضخم.

وأضاف محسب أنه طبقا للموازنة العامة 2023-2024، تم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3% و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية وهو قرار جيد للغاية ويصب في صالح توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مثمنا قرار الرئيس بتخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية حتى يتم التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من على كاهل المواطنين.

الرقابة على الأسواق

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تسير على نفس نهج توجيهات الرئيس من خلال عدة إجراءات كتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جشع التجار والممارسات الاحتكارية إلى جانب زيادة منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد محسب على أن قدرة الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبطها جنبا إلى جنب توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي للغاية في مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.