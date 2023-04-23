أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، ليأتي ذلك بإجمالي يقدر بـ 3 ملايين و750 ألف جنيه، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير.

وتوافيكم بوابة «الوطن» في السطور التالية، بشروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، وفقًا للدور الخدمي الذي نحرص على تقديمه.

شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

وجائت شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، وفقًا لإخطار مؤسسة مصر الخير لوزارة التموين على النحو الآتي:

- صرف الدعم المالي 250 جنيها في صورة سلع تموينية.

- يتم الصرف للفئات الأكثر احتياجًا.

- يتم الصرف مرة واحدة، حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

- الصرف يكون من خلال تحليل بيانات الأشخاص الأولى بالاستحقاق.

شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

وحرصت مؤسسة مصر الخير على مطالبة وزارة التموين، بضرورة الالتزام بإرسال رسائل نصية للشخص المستفيد من صرف الدعم المادي 250 جنيها على البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول، وأن المؤسسة ستتوالى في إبلاغ الأشخاص الأخرى المستحقين الذين لا يملكون هواتف محمولة.

وأخطرت «مصر الخير» وزارة التموين، بأنه تم تحويل مبلغ قدره 3,460,481 جنيه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 289,5 ألف جنيه، ليكون الإجمالي 3,750,000 جنيه لتوفير سلع تموينية للفئات الأكثر احتياجًا.

صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

وأخطر نائب رئيس السلع التموينية، اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، بأنه تم تحويل مبلغ 3,460,481 جنيها لحساب هيئة السلع التموينية في البنك المركزي، وأن هيئة السلع تحول المبلغ للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاتخاذ اللازم لإمكانية صرف 250 جنيها المخصصة للإعانة على البطاقات التموينية.