رحلة «48 ساعة» للبحث عن بلال.. كيف أعاد أهالي قرية بالفيوم طفل العيد المختفي؟

ملحمة قروية بالفيوم، ضربت مثالًا في الشهامة والرجولة والأخلاق، أعادتنا إلى تاريخنا القديم، حينما كان الجميع يدًا واحدة سواء جمعتهما قرابة أو جيرة أو صداقة، فالفرح يعم الجميع والحزن يتشارك فيه الكل، حيث اتحد رجال وشباب وسيدات قرية كاملة للبحث عن طفل في عمر الزهور بعد اختفائه أول أيام عيد الفطر حتى تمكنوا من إعادته سالمًا إلى أسرته، واحتفلت جميع المنازل بعودته.

قرابة 48 ساعة لم تنم خلالها قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والقرى المجاورة لها، حيث انقسم رجالها وشبابها وسيداتها للبحث عن الطفل بلال عبد التواب، في كل مكان حتى ردوه إلى حضن أمّه سالمًا.

الطفل غافل والده وتاه منه

بدأت القصة صبيحة يوم عيد الفطر المُبارك، حينما كان الطفل صاحب الـ 3 سنوات، بصحبة والده الذي يقوم بتهنئة أقاربه وجيرانه بالعيد، حيث كان يلهو ويلعب رفقة والده حتى غافله وتجوّل في شوارع القرية حتى خرج إلى خارج القرية ولم يتمكن من العودة.

اتحدت القرية بالكامل

صرخات الأم وبكاؤها، وقلق الأب جعل القلوب تميل وترق لهما وتحنو عليهما، فبدأ يخرج شباب ورجال وسيدات القرية لمساندة أسرة الطفل ومساعدتهم في البحث عن الطفل المتغيب، فيما بدأت سيدات وفتيات القرية ينشرن صورة الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي أملًا في أن يراه أحدهم، حتى عثروا عليه حيًّا بعد اختفائه بنحو 48 ساعة.

ليلتين لم تنم فيهما جردو

تفاصيل تلك الواقعة يرويها محمود عم الطفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنّ شقيقه اصطحبه يوم العيد لتهنئة الأقارب والأهل إلا أنّه نجله غافله وغادر مكانه، موضحًا أنّه لاحظ اختفاء الطفل وبدأ في البحث عنه ولكن دون جدوى، موضحًا أنّهم فوجئوا بالقرية والقرى المجاورة تتجمع معهم للبحث عن الطفل، وتبرع منهم الكثيرين بإحضار تكاتك وتروسيكلات وميكروفونات للبحث عن الطفل في القرى المجاورة، لدرجة أنّ القرية لم تنم بالكامل لمدة يومين.

عودة الطفل لأسرته

وأشار إلى أنّهم حرروا محضرًا باختفاء الطفل، والشرطة قامت بتفريغ الكاميرات والتي أوصلتهم إلى منطقة زراعية شاسعة بجوارها مجرى مائي ضخم، والقلق دب في قلوبهم معتقدين أنّه سقط في المياه، ولكنهم فوجئوا بشخص يحضر الطفل، حيث عثر عليه أحد الأشخاص نائمًا منهكًا في أحد الحقول، ليعيده إلى أحضان والديه.

رجعونا لأيام زمان

وأضاف أنّ وقوف الأهالي إلى جانبهم ودعمهم لهم كان لا يصدق، وأعاد إلى أذهانهم ترابط الأهالي وحبهم لبعضهم البعض حتى وإن لم تجمعهم قرابة مثل أيام الأجداد حينما كانت القرية كلها على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنّه لولا تكاتف الجميع بتلك الطريقة لم يكن الطفل ليعود لأسرته.

تفاصيل تغيب الطفل غامضة

وأكدّ على أنّ تفاصيل الـ 48 ساعة التي قضاها الطفل في الحقول وحيدًا ما تزال غامضة، حيث أنّ الطفل لا يجيد الكلام، ولم يتمكنوا من معرفة شئ منه سوى أنّ هناك كلب طارده، ولكن الأهم أنّه عاد سالمًا لأحضان والديه.