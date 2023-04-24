رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

برلمانية: مصر تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ العالقين بالسودان

كتب:

محمد عيسى
01:11 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
ضحى عاصي، الروائية والنائبة بمجلس النواب

ضحى عاصي، الروائية والنائبة بمجلس النواب

قالت ضحى عاصي، الروائية والنائبة بمجلس النواب، أن استجابة الدولة المصرية السريع وتحركها نحو إنقاذ أبنائها العالقين في السودان يؤكد أن مصر لا يمكن أن تترك أبناءها بالخارج.

اهتمام الدولة المصرية بأبنائها 

وأضافت عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن ما فعلته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وبحق يعكس مدى اهتمام مصر بأبنائها في الخارج من حيث المحافظة على سلامتهم من أي مكروه، بالإضافة إلى أن عملية الإجلاء جاءت بطريقة حكيمة حتى لا يلحق المصريين في السودان أي مكروه.

تمنيات بالاستقرار للسودان 

واستكملت النائبة أنها تتمنى أن تستقر الأوضاع في السودان نظراً لارتباط المصريين أو غير المصريين من الجنسيات الآخري بأعمال او دراسة أو غيره ، مشيدة بتدخل الدولة المصرية في الوقت المناسب لإنقاذ المصريين متمنية السلامة لباقي المصريين العالقين هناك لحين عودتهم من السودان.

اقرأ المزيد:

المفتي عبر قناة الناس: الدولة المصرية مهتمة بالشباب في كثير من المجالات

قانون الجنسية المصرية: المنح يخضع لسلطة الدولة التقديرية وليس التزاما

«أرض الفيروز» عبور جديد.. الدولة المصرية تسترد سيناء من الأعداء والإرهاب وتمد جسور التنمية والتعمير (ملف خاص)

قناة الناس: مسؤولو التجمع الإسلامي بفنزويلا يشكرون الدولة المصرية

«حدودها السما».. فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية

وزير التعليم العالي: الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.