برلمانية: مصر تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ العالقين بالسودان

قالت ضحى عاصي، الروائية والنائبة بمجلس النواب، أن استجابة الدولة المصرية السريع وتحركها نحو إنقاذ أبنائها العالقين في السودان يؤكد أن مصر لا يمكن أن تترك أبناءها بالخارج.

اهتمام الدولة المصرية بأبنائها

وأضافت عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن ما فعلته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وبحق يعكس مدى اهتمام مصر بأبنائها في الخارج من حيث المحافظة على سلامتهم من أي مكروه، بالإضافة إلى أن عملية الإجلاء جاءت بطريقة حكيمة حتى لا يلحق المصريين في السودان أي مكروه.

تمنيات بالاستقرار للسودان

واستكملت النائبة أنها تتمنى أن تستقر الأوضاع في السودان نظراً لارتباط المصريين أو غير المصريين من الجنسيات الآخري بأعمال او دراسة أو غيره ، مشيدة بتدخل الدولة المصرية في الوقت المناسب لإنقاذ المصريين متمنية السلامة لباقي المصريين العالقين هناك لحين عودتهم من السودان.