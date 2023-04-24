خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب لمحطات القطار

كشف المكتب الإعلامي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب من وإلى رصيف القطارات، وذلك بعد إجراء تطوير شامل للبوابات لتسهيل الأمر على المواطنين الذين يستقلون محطات القطارات يوميا للذهاب بين القاهرة والمحافظات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نقدم في التقرير التالي خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب لمحطات القطارات، على هذا النحو:

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب

وضعت السكة الحديد بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالتالي:

- يجب الحصول على تذكرة السفر خطوة أولى للحصول على الخدمة، كما يجب الاحتفاظ بها حتى محطة الوصول.

- يجب على المسافر الدخول باتجاه السهم الأخضر في المواجهه للمرور للناحية الأخرى حيث المسار للقطار المراد التوجه إليها.

تخصيص بوابات لذوي الهمم

- يجب وضع التذكرة على عدسة الماكينة لقراءتها إذ لا يمكن عبور أكثر من شخص بنفس التذكرة.

- خصصت السكة الحديد بوابات لدخول وخروج ذوي الهمم بكل مدخل لتيسير الأمر على هؤلاء الأفراد.

- خصصت الهيئة بوابات للدخول وأيضا للخروج لتنظيم عملية المرور داخل المحطات.

- يتم استخدام التذكرة لمرة واحدة فقط.