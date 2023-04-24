تحرير 32 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة في السويس

يواصل فريق عمل مكتب المراقبة على الأغذية، بمديرية الشئون الصحية بالسويس، حملاته الرقابة على الأغذية تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتوجيهات الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس.

ونفذ مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية، برئاسة الدكتورة ماري صبحي، حملة جديدة استهدفت 17 منشأة، منوطة بتقدم الغذاء للمواطنين، حيث أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية وتحرير عدد من المحاضر.

سحب 17 عينة وغلق 7 منشآت

وأكدت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، أنه جرى سحب 17 من عينات الأغذية والمشروبات، لتحليلها بالمعامل المختصة، بالإضافة للتوصية بالغلق الإداري لعدد 7 منشآت للعمل بدون ترخيص.

إعدام 465 كيلو أغذية وتحرير 19 محضرا

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إعدام 465 كيلوجراما من الأغذية المتنوعة، وتحرير 15 محضر جنح، وغلق منشأتين لتسببهما في خطر داهم على الصحة العامة، وكذلك تحرير 19 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، وأن جميع المنشآت المستهدفة خلال هذه الحملات بنطاق حي عتاقة والسويس والجناين وفيصل والأربعين.