تشييع جنازة والد زوجة الكابتن سيد عبدالحفيظ في البحيرة

شيع منذ قليل الآلاف من أهالي مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة جثمان العمدة فوزي عكاشة والد زوجة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مقابر العائلة بقرية عكاشة، وسط انهيار أهله وذويه.

وفاة والد زوجة الكابتن سيد عبدالحفيظ

وأعلنت عائلة عكاشة أمس وفاة والد زوجة كابتن سيد عبدالحفيظ إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وأعلنت الأسرة أن موعد تشييع الجنازة سيكون صباح اليوم بقرية عكاشة التابعة لمركز حوش عيسى.

الكابتن سيد عبدالحفيظ يتلقى العزاء في والد زوجته

ويتلقى الآن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ونجله الأكبر واجب العزاء في والد زوجته في السرادق المقام في قرية عكاشة وسط إقبال من أهالي محافظة البحيرة لأداء واجب العزاء، ولم يقتصر تلقي العزاء على أهالى مركز حوش عيسى.

وحضر الجنازة الكابتن سيد عبدالحفيظ الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وذلك قبل مغادرته مع الفريق إلى المغرب من أجل لقاء العودة في الدور ثمن النهائي الأفريقي مع فريق الرجاء المغرب، يوم السبت المقبل.