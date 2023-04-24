الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023.. أول يوم فيها غدا

العديد من الإجازات الرسمية وافق مجيئها خلال شهر أبريل الذي ضم 14 يومًا إجازة وعطلة رسمية، و16 يوم عمل فقط خلال الشهر، كان من بينها إجازة شم النسيم وعيد الفطر التي يكون آخر يوم فيها الاثنين، بالإضافة إلى إجازة عيد تحرير سيناء التي توافق غدًا الثلاثاء 25 أبريل.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2023، والتي تكون على النحو التالي:

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2023

- إجازة عيد تحرير سيناء غدًا 25 إبريل.

- إجازة عيد العمال الاثنين 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى، تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وحتى 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- إجازة 6 أكتوبر، الخميس الموافق 5 أكتوبر.

إجازة عيد الفطر وعيد تحري سيناء

كانت إجازة عيد الفطر التي يوافق آخرها اليوم، شملت إجازة عيد تحرير سيناء إليها، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1405 بخصوص إجازة عيد الفطر 2023، لتصبح مدة إجازة العيد 6 أيام بعد ضم الثلاثاء عيد تحرير سيناء إليها.

الإجازات والعطلات الرسمية

وفقا لقوانين العمل وقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، فإن إجازة عيد تحرير سيناء 2023 والعطلات والإجازات الرسمية تكون، مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.