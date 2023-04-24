«إكسترا نيوز»: السودانيون القادمون لمصر ليسوا نازحين.. بحوزتهم تأشيرات

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من معبر أرقين البري إنّه لليوم الثاني على التوالي يعبر المصريون والأجانب من معبر أرقين قادمين من السودان للحدود المصرية، موضحًا أن الحركة عادت في المعبر الآن بعد توقف العبور والعمل من جانب الجانب السوداني لاستراحة العمل لديهم، والتي بدأت منذ السابعة صباحًا وحتى لحظات قليلة، وعبرت الآن قافلة مصريين وأجانب قادمين من السودان.

4000 شخص عبروا معبر أرقين

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يقرب من 4000 شخص عبروا من معبر أرقين، في أكثر من 100 أتوبيس، مشيرا إلى أنّ العمل طوال الليل لم يتوقف بالمعبر، وأن من عبر من السودانيين ليسوا نازحين لأنهم يحملون تأشيرات دخول.

أكثر من ثلثي الرقم الذي عبر لمصر قادما من السودان من المصريين

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز» بأن أكثر من ثلثي الرقم الذي عبر لمصر قادمًا من السودان من المصريين، فهناك رقم كبير من الطلاب وصلوا وعاملين هناك، إلى جانب عدد من المواطنين السودانيين.