أماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء الواقعة بنطاق عملها بدءا من اليوم «الثلاثاء» وحتى يوم 30 من شهر أبريل الجاري 2023 ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالتالي للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» رافع محمد نجيب سيدي بشر من 11 صباحا لـ5 عصرا.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط» بشاير الخير 3 القباري امام مسجد الشهيد إلهامي من 11 صباحا لـ5 عصرا.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب» أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 11 صباحا لـ 5 عصرا.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالتالي..

** للتواصل سيارة شرق 01275918005

**للتواصل سيارة وسط 01275918001

**للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات التالية للمواطنين وهي «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيط

ولفتت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.