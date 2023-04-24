توريد 3268 طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن توريد 3268 طنا من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

تسهيل أعمال توريد القمح

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 1806 أطنان و146 كيلو من محصول القمح اليوم، منها 27 طنا و3 كيلو بصومعة المنيا الجديدة، و16 طنا و848 كيلو بصومعة بني مزار، و606 أطنان و41 كيلو بصومعة الشيخ فضل، و669 طنا و657 بصومعة البهنسا، و448 طنا و350 كيلو بصومعة نفرتيتي، و8 أطنان و689 بشونة أبوقرقاص، و24 طنا و831 كيلو بشونة المسيد بالعدوة، و4 أطنان و745 كيلو بشونة إبوان مطاي، بالاضافة إلى 1462 و235 طنا في فترة سابقة، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

تشكيل لجان متخصصة من التموين

وأضاف وكيل الوزارة في محافظة المنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.