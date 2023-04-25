وسائل إعلام: دبابات «تي 14 أرماتا» الروسية تقصف مواقع أوكرانية

بدأ الجيش الروسي استخدام دبابات «تي 14 أرماتا»، من الجيل الجديد، في قصف المواقع الأوكرانية، وفقا لما ذكره مصدر مطلع لوكالة «سبوتنيك»، الروسية للأنباء، وأشار المصدر، إلى أن الدبابات لم تشارك من قبل في عمليات هجومية مباشرة.

لافروف: تقدم «صفقة الحبوب» ليس ملحوظا للغاية

وحمّل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، حول تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، فيما أشار الوزير الروسي، إلى أن تقدم المبادرة ليس ملحوظا للغاية، وأضاف لافروف، أن رسالة جوتيريش بحاجة إلى الدراسة.

وفي وقت سابق، بحث لافروف، في لقاء مع جوتيريش، الأزمة الأوكرانية والوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، والتعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مادورو: كلمة لافروف بـ«مجلس الأمن» نهاية للإمبريالية

من جانبه، وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، بأنه دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي»، الروسية، فيما تحدث لافروف، في الاجتماع حول موضوع التعددية الفعالة وحماية مبادئ ميثاق منظمة الأم المتحدة، عن تهديد العولمة الذي تشكله الهيمنة الأمريكية.

بدوره قال رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية للرقابة على التسلح فلاديمير يرماكوف، إن مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين بلاده و«واشنطن» في ازدياد مستمر، مضيفا أن استمرار الولايات المتحدة في اتباع مسار المواجهة مع «موسكو»، يؤشر إلى إن مصير معاهدة خفض الأسلحة النووية المعروفة باسم «ستارت»، قد يصبح محسوما.