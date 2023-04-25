تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إجازة عيد تحرير سيناء، سيولة مرورية في مختلف الميادين والشوارع على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد قائدي المركبات معرفته حول الحالة المرورية التي تشهدها محافظتي القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهد كوبري 6 أكتوبر، سيولة مرورية في كلا الاتجاهين، نظرا إلى أن اليوم هو ذكرى تحرير سيناء.

كما شهد أيضا محور 26 يوليو حالة من السيولة المرورية في اتجاه مدينة 6 أكتوبر واتجاه ميدان لبنان، نفس الحال شهده شارع جامعة الدول العربية مع ميدان مصطفى محمود في جميع الاتجاهات سواء شارع السودان أو ميدان أسفنكس.

الحالة المرورية في أبرز الميادين اليوم

وشهد كل من ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، إلى جانب جميع الميادين المهمة مثل العباسية وروكسي ومنطقة الزمالك، بالإضافة إلى محور صفط اللبن بالاتجاهين، مع الطريق الدائري، وكوبري عباس.