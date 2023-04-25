«مستثمري السياحة»: 78% نسبة إشغال فنادق مرسى علم خلال 15 يوما

قال رامى فايز،عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن نسب إشغال فنادق المدينة خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري بلغت 78%، بسبب الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة حاليا من الدولة الأوربية، ولاسيما من كل من ألمانيا وبولندا والتشيك، موضحا أن نسب الإشغال الحالية تعتبر جيدة للغاية، لاسيما بعد انتهاء إجازات أعياد الربيع «الأيستر».

ارتفاع نسب الحجوزات إلى مرسى علم خلال الشهور المقبلة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بداية من منتصف الشهر المقبل ستبدأ الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم في الارتفاع، وذلك وفقا لحجم الطلب على زيارة المدينة ومعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن المانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى المدينة خلال الشهور الـ4 الماضية.

نسب تواجد المصريين بفنادق مرسى علم

وأشارعضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إلى أن أعداد السياح المصريين الذين قدموا لقضاء إجازات عيد الفطر بفنادق مرسى علم قليل للغاية، لافتا إلى أن بعد المسافة بين المدينة والعاصمة المصرية القاهرة، يعتبر السبب الرئيسي في قلة تواجد المصريين بها خلال فترة الإجازات، منوها بأن غالبية السياح الذب تستقبلهم مرسى علم من القادمين من الدول الأوروبية.