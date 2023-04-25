تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و232 شاحنة و12 سيارة حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع، و129 شاحنة و9 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع، و103 شاحنات و3 سيارة.

مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 316 راكبا بموانئها

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين Handy stranger وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Achille وWindsor Adventure ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي «ايلة وبريدج وسينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 316 راكب بموانئها.

وأعلن أمس، المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و274 شاحنة و11 سيارة حيث شملت حركة الواردات 63500 طن بضائع، 144 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و130 شاحنة.

63 ألف طن قمح روسي

وأوضح: «يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Achille وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، كما استقبل الميناء السفينة Windsor Adventure قادمة من اوكرانيا لشحن فوسفات».

على جانب آخر شهد ميناء نويبع تداول 5500 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى «ايلة وبريدج وسينا»، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 600 راكب بموانئها.