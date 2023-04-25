توريد 11991 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم 

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين متابعة سير عملية حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، لافتا إلى أهمية التأكد من كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

كمية القمح الموردة للشون والصوامع اليوم

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 11991 طنا و200 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 26697 طنا و350 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 صومعة وهنجر وشونة لحين استيفاء شونة (الزنكلون) أوراقها كموقع تخزيني.

حصاد 93970 فدانا من محصول القمح

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 93970 فدانا حتى اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا منها حوالي 37711 فدانا منزرعة على مصاطب.

وأشار إلى أن الزراعة على المصاطب لها عدة فوائد للمزارع كالآتي: «توفير في كمية التقاوي 25% المستخدمة عن الطرق الأخرى، وتوفير في كمية المياه المستخدمة في الري حتي تصل 25% عن الري بالطرق الأخرى وسهولة في نقاوة الحشائش».

وتابع: كما ترفع كفاءة وتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية المستخدمة والزيادة فى إنتاجية القمح من 2 – 3 أردب مقارنة بالطرق التقليدية.