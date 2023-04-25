مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج للمدارس العامة والرسمية، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في أنحاء المحافظة، لقرب انطلاقها والتي تستمر لـ 7 أيام لطلاب للصف الثاني الثانوي و6 أيام لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتضمن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة، التي تتراوح عداد ساعتها من ساعة ونصف إلى 3 ساعات.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يضم أيضًا التدابير اللازمة والتعليمات التي تتخذها مدريات وإدارات التربية والتعليم، للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج

تنشر «الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار خدماتها لقرائها، وحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وجاءت مواعيد وجدول بمحافظة سوهاج كالتالي:

- يوم الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات

- يوم الأربعاء 10مايو 2023 امتحان مادة الجغرافيا خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم السبت 10 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج

وجاءت مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج كالتالي:

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات للشعبة العامة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة تاريخ للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال 3 ساعات، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 16 مايو2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين أيضًا.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية للشعبة العامة، خلال 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية خلال ساعتين.