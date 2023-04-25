كل ما تود معرفته عن تطوير الطريق الدولي الساحلي.. طوله 800 كيلومتر

خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، وضعتها وزارة النقل، تمثلت المرحلة الأولى منه في المسافة من دمياط حتى جمصة / المنصورة الجديدة / حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كيلومتر.

الطريق الدولي الساحلي

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، معلومات مهمة حول الطريق الدولي الساحلي، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل:

- يمتد الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر.

- المرحلة الأولى منه في المسافة من دمياط حتى جمصة / المنصورة الجديدة / حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كيلومتر.

- يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة.

- يشتمل الطريق في المسافة من دمياط حتى جمصة / المنصورة الجديدة / حتى حدود محافظة الدقهلية على 3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.

- من المقرر إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة.

- الأعمال الصناعية تشمل كوبري البستان على النيل بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بعدد 4 حارة مرورية في كل اتجاه.

- جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم.

طريق رئيسي للموانئ البحرية المصرية

- إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

- يعتبر الطريق هو طريق رئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

- يمر بـ7 محافظات هي دمياط، بورسعيد، الإسكندرية ومطروح، الدقهلية، كفرالشيخ، البحيرة.

- يتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، لـ «الوطن»، إن الدولة مُمثلة في وزارة النقل، تنفذ عدداً من الطرق في الوقت الحالي في جميع المحافظات سواء الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم، أو غيرها من الطرق لتسير حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم.