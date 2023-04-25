أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بورسعيد التي تبدأ من 26 أبريل حتى 18 مايو 2022

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بورسعيد

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بورسعيد تتضمن:

جدول الفصل الدراسي الثاني وجدول التكميلي للمتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الأول 2023 للصف الأول الثانوي.

ويبدأ يوم الثلاثاء 2 مايو للمواد خارج المجموع بمادة التربية الدينية لمدة ساعة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدته ساعة واحدة والأربعاء المواطنة وحقوق الإنسان

ومدتها ساعة واحدة والتربية المهنية «تكنولوجيا صناعة وزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات»

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد داخل المجموع

السبت 6 مايو مادة الأحياء للعلمي والتاريخ للأدبي ومدتهما ساعة ونصف

والاثنين 8 مايو مادة الكيمياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي ومدتهما ساعة ونصف والأربعاء 10 مايو الفيزياء للعلمي واللغة الأجنبية الثانية ومدتهما ساعة ونصف

والسبت 13 مايو اللغة العربية ومدتها 3 ساعات والإثنين 15 مايو الجغرافيا ومدتها ساعة ونصف واللغة الأجنبية الأولى ساعتين ونصف والأربعاء الرياضيات ومدتها 3 ساعات.

جدول الفصل الدراسي الثاني وجدول التكميلي للمتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الأول 2023 للصف الثاني الثانوي يبدأ يوم الثلاثاء 2 مايو للمواد خارج المجموع بمادة المواطنة وحقوق الإنسان ومدتها ساعة ونصف

والتربية المهنية «تكنولوجيا صناعة - زراعة - إدارة الأعمال المشروعات» ومدتها ساعة واحدة ويوم الأربعاء مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدتها ساعة ونصف والتربية الدينية ومدتها ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد داخل المجموع

يوم الأحد 7 بمواد اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء للعلمي وفلسفة ومنطق للأدبي ومدتهم ساعتين لكل مادة والثلاثاء 9 مايو مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات العلمي ومدته 3 ساعات والخميس 11 مايو لمادة اللغة الأجنبية الأولى ومدتها 3 ساعات والفيزياء للعلمي ومدتها ساعتان والجغرافيا للأدبي ومدتها ساعتين.

والأحد 14 مايو مادة اللغة العربية ومدتها 3 ساعات والثلاثاء تطبيقات الرياضيات للعلمي ومدتها ساعتين ونصف والتاريخ للأدبي ومدته ساعتان والخميس 18 مايو مادة الأحياء وعلم النفس والاجتماع ومدتهما ساعتان.

شروط الامتحان للصفين الأول والثاني الثانوي

تجرى الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية والتوجيه الفني فنيا وإداريا وفق القرارات الوزارية المنظمة القرار الوزاري 191 لسنة 2019، والقرار الوزاري 272 لسنة، 2012، والقرار الوزاري 168 لسنة 2022.

يعقد امتحان مادة التربية العسكرية عمليا قبل الامتحان النظري بمعرفة المدرسة، والامتحان النظري لمادة التربية العسكرية يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ويعقد امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات فقط يوم الأحد 30 أبريل 2023 لمدة ساعة ونصف للورقة الأولى، وساعة ونصف للورقة الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.