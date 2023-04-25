الشيخ هاني تمام يقدم عبر قناة الناس نصائح ذهبية للمواظبة على الطاعة بعد رمضان

قدم الداعية الإسلامي هاني تمام، عددا من النصائح الذهبية للمواظبة على الطاعة بعد رمضان، قائلا إن قراءة القرآن ضرورة وهي على رأس هذه النصائح.

حلاوة القرآن

وأضاف خلال استضافته عبر شاشة «الناس»: «جربت وذقت حلاوة القرآن مينفعش تهجره، (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا)، ومينفعش نهجر القرآن ولا بد من ورد يومي، سواء جزء كل يوم بحيث يختم كل شهر، واللي ميقدرش يعمل دا يخصص أي ورد مناسب ليه».

النظر للمصحف عبادة

وتابع: «فالنظر للمصحف عبادة نثاب عليها، والرسول يقول (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها...)».

واستطرد: «كل حرف في القرآن ربنا يدينا عليه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وكل دا باب خير ربنا أتاحه في رمضان ومينفعش نسده بعد رمضان، فلا بد من الاستمرار على القراءة والصلاة والصدقة».