الحكومة: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة المقبل

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّه وفقا للقانون الصادر مؤخرا بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفب، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه تطبيقا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار 60 دقيقة، اعتبارا من الساعة 12 صباحا (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).