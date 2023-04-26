مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم مركبتي توك توك على طريق طراد النيل بمدينة كفر شكر، فيما أصيب اثنان آخران، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وطلب جهات التحقيق تحريات المباحث.

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بكفر شكر

وكان شاب قد لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم مركبتي توك توك، في أثناء السير على طريق طراد النيل في قرية كفر شكر، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث، وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم توك توك بآخر على طريق طراد النيل كفر شكر قرية كفر علي شرف الدين، ما نتج عنه مصرع أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى.

التصريح بدفن جثة الضحية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق لعدم تعطيل حركة المرور بالطريق حفاظًا على مصالح المواطنين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.