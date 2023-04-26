هل ترفع الحكومة عدد السلع على البطاقات؟.. «البقالين التموينيين» تجيب

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالين التموينيين بغرفة الجيزة، إنّ زيادة مخصصات السلع التموينية، ستذهب إلى مواصلة طرح السلع الغذائية على بطاقات التموين للمواطنين بأسعار مخفضة عن المباعة في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، وذلك في أول تعليق، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة مخصصات السلع التموينية اعتبارا من أول يوليو المقبل.

30 سلعة أساسية على بطاقات التموين

وأوضح كاسب لـ«الوطن»، أنّه جرى إلغاء العديد من السلع من على بطاقات التموين، ومنها الدواجن واللحوم، حتى وصل عدد المطروح منها إلى 20 سلعة فقط، وجرى إضافة 10 سلع أخرى، ليصبح عدد السلع الآن 30 سلعة، والغرض من ذلك أنّ المواطن يجد ما يحتاجه بأسعار مخفضة.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصرح محمد معيط، وزير المالية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة الموازنة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية لتصبح 529,7 مليار جنيه بدلا من 358,4 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 48,8% والغرض من ذلك تخفيف أعباء الأسعار على المواطنين.

وجرى تخصيص 127,7 مليار جنيه من أجل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 41,9% و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وجرى تخصيص مبلغ مالي لعلاج المواطنين على نفقة الدولة يقدر بنحو 8 مليارات جنيه وبمعدل سنوي يصل إلى 14,3% و10,2% مليار جنيه مخصصين لمساعدة الإسكان الاجتماعي، وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي.

بينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير 28,1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل سنوي يصل إلى 368,3% و19,5 مليار جنيه، مخصصين لدعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية، كما تقرر تقديم 202 مليار جنيه مساهمة من صناديق المعاشات وبمعدل يصل إلى 6%.