شواطئ السويس تفتح أبوابها للمواطنين في الصيف.. سعر التذكرة 5 جنيهات

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، يهتم المواطنين البحث عن أرخص مصيف للهروب من حرارة الطقس والتمتع بالمياه والهواء خاصة أصحاب الأسر التي تضم عدد كبير من الأبناء والأحفاد.

الشواطئ ذات الأسعار المخفضة

وتتميز دائما الشواطئ والمصايف منخفضة الأسعار بإقبال الكثير من الموطنين للرغبة في التمتع بالبحر والهواء، أكبر عدد من أيام الصيف، وتتمير محافظة السويس، بشواطئ ممتدة على خليج السويس لمسافة تقارب 67 كيلو متر، كما يوجد أرخص مصيف في مصر، في نهاية الكورنيش الجديد، متاخم للمدرسة البحرية الثانوية

شاطئ السوايسة

شاطئ السوايسة، يصل رسوم دخوله 5 جنيهات للفرد، بعد أن كانت 20 جنيهاً، حسبما ذكر بحسب بدر مسئول الشواطئ بمحافظة السويس.

وتابع أن اللواء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قرر خفض الرسوم، حيث بلغ إيجار الشمسية والترابيزة والكراسي 40 جنيهاً، ولذلك فإن تكلفة الفرد لن تتعدى الـ 20 جنيها تشمل رسم دخول وشمسية وكراسي.