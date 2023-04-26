حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالسويس

شهد حي السويس في محافظة السويس، تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع بنطاق الحي، وجرى رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بواسطة المحالات والكافتريات، والتعديات على الأرصفة الخاصة بالمشاة.

حملة لرفع وإزالة الإشغالات

أجرى الجهاز التنفيذي لحي السويس، برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني، حملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين، وتنفيذ القانون ورفع وإزالة الإشغالات، والكتل الخرسانية والبلدورات والتعديات على الطريق العام بشارع هدى شعراوي وشارع الجيش، ومناطق مختلفة بنطاق الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 5 محاضر للمخالفين، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين بنطاق الحي.

وأهابت رئاسة حي السويس بالمواطنين بعدم وضع إشغالات أمام المحلات التجارية والكافتيريات.

حملات للنظافة والتجميل

وأجرت رئاسة حي السويس، تكثيف حملات النظافة والتجميل، بهدف متابعة أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات والهيش وتقليم الأشجار، وقص الحشائش بحديقة أمام مدرسة الثانوية البنات القديمة، وأجرى الحي حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع وإزالة مخلفات القمامة بممشى أهل السويس بطريق الشاليهات ببور توفيق ومناطق، ورفع وإزالة تراكمات مخلفات القمامة بمحيط منطقة حوض الدرس وامتداد شارع الجيش بطريق بور توفيق وامتداد شارع الشهداء وامتداد شارع السنترال وأمين الحسيني ومناطق مختلفة بنطاق الحي والعمل مستمر.