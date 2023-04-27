قرية روسية التهمتها النيران بالكامل.. ما قصتها؟

شهدت قرية روسية حادثا مأساويا، بعد حريق التهم 100 منزل في جبال الأورال، وسبب الحريق مجهول حتى الآن، بحسب بيان أصدرته خدمات الطوارئ في البلاد.

وكشف البيان الذي نشرته الوزارة عبر تطبيق «تليجرام»: «في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران، وسجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض».

تحركات رجال الإطفاء

وتابع بيان الوزارة الروسية: «الانتشار السريع للحريق سهّله وجود كمية كبيرة من الغطاء النباتي الجاف، والرياح العاتية، والبعد عن مصادر المياه، في الوقت الذى بنى رجال الإطفاء خطوط أنابيب من نهر سوسفا بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر للحصول على مياه».

القرية تسمى سوسفا في منطقة سفيردلوفسك، وصل سكانها نحو 7 آلاف نسمة، وتوجد بها شركات تعمل في مجالات صناعية مرتبطة بالغابات.

عدد المشاركين في عملية الإطفاء

شارك في العمليات 120 شخصا وطائرة هليكوبتر، لكن للأسف اختفت القريبة تقريبا، حيث التهمت الحرائق الشارع الرئيسي والمستشفى والسجن وكل شيء، رغم استدعاء رجال الإطفاء والمروحيات المختلفة، وعمدت السلطات في البلاد، إلى إجلاء 240 معتقلا من السجن بعد الحريق.