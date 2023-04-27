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إصابة ميكانيكي نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بترعة في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
04:51 ص | الخميس 27 أبريل 2023
الانتقال الأمني لموقع الحادث

الانتقال الأمني لموقع الحادث

أصيب ميكانيكي، بحادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة في دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقه إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بما تقدم ووجود مصاب بناحية البلابيش دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث 

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة المدعو «مرتضي. ع. ص» سن 53 عاما سائق، يقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى لانقلابها بترعة مجاورة للطريق.

حصر الإصابات بحادث سوهاج 

ونتج عن الحادث، إصابة المدعو «أحمد. ا. م» سن 30 عاما ميكانيكي كان يستقل السيارة، يقيم بذات الناحية بكسر بمشط القدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي.

تحرير محضر بالواقعة 

وبسؤال قائد السيارة والمصاب، أفادا بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى استخراج السيارة.

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