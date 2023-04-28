الوجه الآخر للزلازل.. متنفس لطاقة عظيمة في باطن الأرض

تعتبر الزلازل من الظواهر الطبيعية المرعبة حيث يصاب الناس بالرعب من مجرد حدوثها، بسبب آثارها التي تكون مدمرة أحيانًا، كما حدث مؤخرًا في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

عالم سعودي يكشف فوائد الزلزال

ولكن لهذه الزلازل وجه آخر وفوائد أخرى كشف عنها عالم الجيولوجيا السعودي الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، في تصريحات تلفزيونية له.

وقال ابن لبنون إن الزلازل لها فوائد عظيمة رغم أنها مخيفة ومرعبة مشيرًا أن من فوائدها توازن القشرة الأرضية، وخروج الصخور والمعادن الجديدة وانبعاث غازات، مشددًا على أن الزلازل تعتبر فضل من الله لأنه لولا البراكين والزلازل لانفجرت الأرض، معتبرًا أنها متنفس للطاقة العظيمة المختزلة داخل جوف الأرض، والتي تريد الانطلاق وتخرج على هيئة زلازل أو براكين فتتنفس وترتاح الأرض.

زلزال يضرب اليونان

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء أمس، هزة أرضية في اليونان، شعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات، على بعد 551 كيلومترا شمال مرسى مطروح بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.